Az ukrán védelmi miniszter bírálta a fegyveres erők főparancsnokát

Bírálta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter – aki a jelek szerint hamarosan távozik posztjáról – kijelentve, hogy tárcája minden olyan javaslata és kezdeményezése, amely a fronton harcoló csapatok működésének javítását célozta, Olekszandr Szirszkij ellenállásába ütközött.

A miniszter csütörtöki, kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem egyezett bele Szirszkij leváltásába a főparancsnoki posztról.

„Amikor az elnök azt mondta, hogy nem tervezi leváltani Szirszkijt, teljes mértékben egyetértettem ezzel a döntéssel, és azt mondtam, hogy akkor meg fogok tanulni együttdolgozni vele. Hiszen a mi megbízónk az egész ukrán nép. Azzal szembesültünk viszont, hogy minden kezdeményezésünket, amelyet javasoltunk, elkezdték blokkolni. Szirszkij pedig nem hajlandó személyesen, nyíltan beszélni a problémákról. Viszont hajlandó másokkal személyes találkozókra járni, intrikákat szőni, azt feltételezni, hogy valaki médiakampányt rendelt meg ellene, ahelyett hogy belátná: a probléma a meghozott intézkedésekben rejlik” – mondta Fedorov.

Forrás: MTI

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