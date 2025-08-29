Belgium idén 100 millió euró értékű katonai segélyt nyújt Ukrajnának
Denisz Smihal védelmi miniszter arról tájékoztatott az X-en, hogy Belgium idén további 100 millió euró értékű katonai segítséget nyújt országának az „Ukrajna szükségleteinek prioritási listája” elnevezésű új NATO-kezdeményezés részeként.
Megjegyezte, hogy ez az összeg kiegészíti azt az 1 milliárd euró értékű katonai támogatást, amelyet Belgium már korábban biztosított. „Hálás vagyok kollégámnak, Theo Franckennek, valamint a belga népnek és kormánynak Ukrajna támogatásáért a szabadságunkért folytatott harcban”
– tette hozzá a védelmi miniszter.
Forrás: MTI
