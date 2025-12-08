Katonatemetés lesz kedden Ungváron

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint december 9-én kísérik utolsó útjára Dmitro Banyin elesett védőt.

Az elhunyt feleségének a közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint a Herszonban született Dmitro a 2022-es orosz betörés első napjaitól kezdve hazája védelmére kelt. A 24 éves férfit felesége és kisfia gyászolja.

A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Népi téren, a Tarasz Sevcsenko-szobor mellett.

Bohdan Andrijiv polgármester és a városi tanács képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma