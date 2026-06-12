Ukrajna támogatást indít a gyapottermesztés ösztönzésére

Június 10-től új állami támogatási program indult Ukrajnában a gyapottermesztés fejlesztésére. Az érintett déli régiók mezőgazdasági termelői hektáronként akár 10 ezer hrivnya vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a 2026-os terméshez.

A támogatásra azonban csak Odessza, Mikolajiv és Herszon megyében működő mezőgazdasági vállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (FOP) jogosultak. A kérelmeket az Állami Agrárregiszteren (DAR) keresztül lehet benyújtani, a jelentkezési időszak 2026. július 10-ig tart.

Stratégiai jelentőségű növény

A programot az ukrán kormány stratégiai jelentőségű kezdeményezésként kezeli. Tarasz Viszockij agrárminiszter-helyettes szerint a gyapot hazai termesztése hozzájárulhat egy olyan nyersanyagbázis kialakításához, amely csökkentheti az importfüggőséget, és hosszabb távon az ukrán védelmi ipar számára is fontos alapanyagokat biztosíthat.

A döntés mögött klimatikus és gazdasági szempontok egyaránt állnak. A déli régiókban az öntözőrendszerek károsodása és a gyors felmelegedés miatt egyre nehezebbé válik a hagyományos kultúrák termesztése. A gyapot mély gyökérzetének köszönhetően jól tűri a szárazságot, és a szakértők szerint leromlott, vízhiányos területeken is képes stabil termést adni.

Az első tapasztalatok

A program előzményeként 2025-ben két termelő részesült támogatásban – egy Odessza, egy pedig Mikolajiv megyéből. Akkor összesen 5 hektár gyapotvetés után mintegy 50 ezer hrivnya támogatást fizettek ki.

Az ukrán kormány reményei szerint a támogatási program ösztönözheti a gyapottermesztés bővülését, és új fejlődési lehetőségeket teremthet a dél-ukrajnai mezőgazdaság számára.

Forrás: agronews.ua

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