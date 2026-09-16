Menetrend szerinti autóbuszt ért dróntámadás Dnyipropetrovszk megyében

Orosz dróntámadás ért egy menetrend szerinti autóbuszt Dnyipropetrovszk megye Nyikopoli járásában. A támadás következtében öt ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

Az esetről Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be.

Tájékoztatása szerint az orosz erők drónnal mértek csapást a járatot teljesítő autóbuszra. Öt ember a helyszínen életét vesztette, a hét sérültet pedig egészségügyi intézményben látják el, állapotukat orvosok felügyelik.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

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