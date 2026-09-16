Menetrend szerinti autóbuszt ért dróntámadás Dnyipropetrovszk megyében
Orosz dróntámadás ért egy menetrend szerinti autóbuszt Dnyipropetrovszk megye Nyikopoli járásában. A támadás következtében öt ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek.
Az esetről Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be.
Tájékoztatása szerint az orosz erők drónnal mértek csapást a járatot teljesítő autóbuszra. Öt ember a helyszínen életét vesztette, a hét sérültet pedig egészségügyi intézményben látják el, állapotukat orvosok felügyelik.
Forrás: UNN
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →