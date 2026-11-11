Elbúcsúztak Mohacsek Lajos katonától

Megrendítő gyászszertartás keretében vettek végső búcsút a Beregszászi kistérség közösségének tagjai Mohacsek Lajos katonától.

Mohacsek Lajos a Beregszászi kistérség 55. háborús áldozata. Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője adott hírt.

A végső búcsún családtagjai, barátai, katonatársai, a helyi önkormányzat képviselői, valamint a közösség lakói rótták le kegyeletüket az elhunyt katona emléke előtt.

A Beregszászi Városi Tanács, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és az egész közösség őszinte részvétét fejezi ki Mohacsek Lajos családjának és hozzátartozóinak a pótolhatatlan veszteség miatt.

Emléke legyen áldott!

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