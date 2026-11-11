Folytatódnak a béketárgyalások Abu-Dzabiban

November 11-én folytatódnak az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével zajló háromoldalú béketárgyalások Abu-Dzabiban. Az első tárgyalási forduló legfontosabb eredménye egy nagyszabású hadifogolycsere előkészítéséről szóló megállapodás volt, ugyanakkor az energetikai és fekete-tengeri tűzszünetre vonatkozó ukrán javaslatokban nem sikerült előrelépést elérni.

A TSN.ua beszámolója szerint a november 10-i, több mint négyórás egyeztetésen a felek Ukrajna, Európa és Oroszország biztonsági kérdéseiről, valamint a harci cselekmények beszüntetésének lehetőségeiről is tárgyaltak. A megbeszélések november 11-én folytatódnak.

Az első forduló egyik eredménye a nagyszabású, 1000–1000 vagy 1500–1500 fős formátumú hadifogolycsere előkészítéséről szóló megállapodás volt. A folyamat egyeztetését ukrán részről Kirilo Budanov koordinálja.

Eközben az ukrán fél az energetikai infrastruktúrát és a Fekete-tengert érintő tűzszüneti javaslatokat is előterjesztett, ezek azonban nem kapták meg az orosz fél támogatását. Szerhij Lavrov orosz külügyminiszter ismét egy új európai biztonsági rendszer kialakítását szorgalmazta, amely figyelembe venné Moszkva érdekeit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az első tárgyalási fordulót konstruktívnak és érdeminek nevezte. Tájékoztatása szerint a felek humanitárius intézkedésekről, a hadifoglyok szabadon bocsátásáról és Ukrajna biztonsági garanciáiról is egyeztettek.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a partnerekkel folytatott egyeztetések során a tényleges tűzszünet, a biztonsági garanciák és az ukrán, illetve az orosz elnök közötti találkozó megszervezését nevezte meg a kijevi diplomácia fontos célkitűzéseiként.

A tárgyalások első fordulójának eredményeit ugyanakkor eltérően értékelték a nemzetközi sajtóban. A francia Le Monde szerint a többórás egyeztetés nem hozott érdemi áttörést, mivel Moszkva továbbra sem fogadja el a tűzszünetre vonatkozó javaslatokat. A lap értékelése szerint a felek között továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak.

Az amerikai delegáció részéről Steve Witkoff különmegbízott a korábbi európai konzultációk után arról beszélt, hogy a résztvevők összehangolták álláspontjukat. Hangsúlyozta, hogy minden jövőbeli megállapodásnak tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását, területi integritását és függetlenségét, valamint hatékony biztonsági garanciákat kell biztosítania az ország számára.

Az Abu-Dzabiban zajló egyeztetések második napján a felek folytatják a tárgyalásokat. A következő forduló eredményessége szempontjából továbbra is meghatározó kérdés marad a harcok beszüntetése, Ukrajna biztonságának szavatolása és a humanitárius megállapodások végrehajtása.

Kárpátalja.ma

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