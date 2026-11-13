Ukrajna bizonytalanul fogadta Putyin humanitárius javaslatát

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Kérdéses az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója szerint, mi a valódi szándéka Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal a felvetésével, hogy szervezzenek a nemrég Oleskiben végrehajtott művelet mintájára humanitárius missziót Kosztyantinyivkában is.

„Tekintettel arra, hogy Oleskiben a humanitárius művelet leple alatt (az orosz erők) haditechnikát szállítottak, és katonákat váltottak le, egyértelmű, hogy mit akarnak Kosztyantinyivkában, de minden részletet tisztázni kell”

idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál Dmitro Litvint.

Putyin az amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott csütörtöki találkozóján javasolta azt, hogy a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, orosz megszállás alatti Oleskiben végrehajtott művelet mintájára szervezzenek humanitárius missziót a Donyeck megyei Kosztyantinyivkába – számolt be a RIA Novosztyi orosz hírportálra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda, amely szerint „a Kreml vezetője júliusban hazudott ez utóbbi ukrán város elfoglalásáról”.

Oleski térségében – az amerikai first lady, Melania Trump kezdeményezésére – megvalósult humanitárius misszió ideje alatt, október 27-től november 1-ig tűzszünetet tartottak a felek. Az ukrán hatóságok élelmiszersegélyeket osztottak a település lakóinak, továbbá ukrán ellenőrzésű területre szállították át azokat, akik el akarták hagyni az orosz megszállás alatt tartott várost.

Forrás: MTI

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