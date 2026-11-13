Ukrajna bizonytalanul fogadta Putyin humanitárius javaslatát

Kérdéses az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója szerint, mi a valódi szándéka Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal a felvetésével, hogy szervezzenek a nemrég Oleskiben végrehajtott művelet mintájára humanitárius missziót Kosztyantinyivkában is.

„Tekintettel arra, hogy Oleskiben a humanitárius művelet leple alatt (az orosz erők) haditechnikát szállítottak, és katonákat váltottak le, egyértelmű, hogy mit akarnak Kosztyantinyivkában, de minden részletet tisztázni kell”

– idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál Dmitro Litvint.

Putyin az amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott csütörtöki találkozóján javasolta azt, hogy a dél-ukrajnai Herszon megyében lévő, orosz megszállás alatti Oleskiben végrehajtott művelet mintájára szervezzenek humanitárius missziót a Donyeck megyei Kosztyantinyivkába – számolt be a RIA Novosztyi orosz hírportálra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda, amely szerint „a Kreml vezetője júliusban hazudott ez utóbbi ukrán város elfoglalásáról”.

Oleski térségében – az amerikai first lady, Melania Trump kezdeményezésére – megvalósult humanitárius misszió ideje alatt, október 27-től november 1-ig tűzszünetet tartottak a felek. Az ukrán hatóságok élelmiszersegélyeket osztottak a település lakóinak, továbbá ukrán ellenőrzésű területre szállították át azokat, akik el akarták hagyni az orosz megszállás alatt tartott várost.

Forrás: MTI

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