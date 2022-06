Így telt a csütörtök éjszaka Ukrajna megyéiben

Ukrajna több megyéjében viszonylag nyugodtan telt az éjszaka, köztük Kárpátalján is. Egyes régiókban azonban tüzérségi támadásokról és robbanásokról számoltak be. Többen meghaltak és megsérültek.

Szumi megye

A katonai-polgári közigazgatás beszámolója szerint a régióban foszforlövedéket vetettek be a megszállók. A támadás következtében egy gyerek kórházba került.

Zaporizzsja megye

Az orosz csapatok rakétavetőkkel lőttek egy, a megyeközponthoz közeli települést. Infrastrukturális objektumok rongálódtak meg. A kárfelmérés és az áldozatokkal kapcsolatos információk tisztázása folyamatban van. A mentőegységek a helyszínen dolgoznak.

Csernyihiv megye

Több robbanásról számoltak be a megyében. Öt robbanás hallatszott Szenykivka falu közelében, valamint 20 robbanást jelentettek Janzsulivkánál. Áldozatokról nem érkezett információ. A részletek tisztázása folyamatban van.

Harkiv

Négy erőteljes robbanásról érkezett jelentés. A Harkiv megyei Derhacsi várost érte tűzérségi támadás. 10 ember megsebesült, köztük 2 gyerek. Ketten meghaltak.

Luhanszk megye

A Liszicsanszk elleni támadást visszaverték az ukrán csapatok, ugyanakkor az oroszok elfoglalták Mikolajivkát. Az ellenség tüzet nyitott Severodonyeckre is. Megrongálták az Azot üzemét, és egy téglagyár területén is károk keletkeztek. Az ukrán erők parancsot kaptak arra, hogy vonuljanak ki az orosz ostrom alatt álló Szeverodonyeckből. Ezt be pénteken jelentette be Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó.

Donyeck megye

Több települést és falut tüzérségi támadás ért. 13 objektum rongálódott meg, többek között lakóházak, iskolák, ipari vállalkozások. Két civil meghalt, ketten megsérültek.

Mikolajiv megye

Erőteljes robbanások rázták meg Mikolajiv megyét. Az információk tisztázása folyamatban van. Csütörtökön egy ember meghalt rakétatámadás következtében.

Herszon megye

Tovább folytatódnak a harcok a Beriszlavszki járás falvaiban. Több száz lakóház, infrastrukturális objektum, intézmény rongálódótt meg, többek között iskolák, óvodák, kórházak.

Nyitókép: unian.ua

Kárpátalja.ma/suspilne.media