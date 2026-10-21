Novemberben folytatódhatnak az ukrán–amerikai–orosz tárgyalások

Oroszország arra számít, hogy november közepén Abu-Dzabiban újabb háromoldalú tárgyalási fordulót tartanak az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette be Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin tanácsadója.

Az orosz orosz politikus újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tervek szerint a megbeszéléseket november 10. körül, várhatóan a hónap közepén rendezhetik meg az Egyesült Arab Emírségek fővárosában. Hozzátette, hogy az orosz küldöttség összetételéről egyelőre nem született döntés.

Usakov szerint a tárgyalások ezúttal is szakértői szinten zajlanának, hasonlóan a korábbi abu-dzabi és genfi egyeztetésekhez.

A Kreml képviselője közölte, hogy a megbeszélések egyik fő témája Oroszország és Ukrajna biztonságának szavatolása lenne a háború lezárását követően.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban jelezte, hogy Ukrajna kész részt venni egy Oroszországgal és az Egyesült Államokkal folytatott, technikai szintű háromoldalú találkozón.

Szerdán Szentpéterváron Vlagyimir Putyin Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával találkozott.

Witkoff ezt megelőzően Oslóban tárgyalt Zelenszkijjel, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, valamint Jared Kushnerrel, Trump vejével és tanácsadójával, aki távolról kapcsolódott be az egyeztetésbe.

Stubb beszámolója szerint az oslói tárgyalásokon a háborúval összefüggő biztonsági, energetikai és gazdasági kérdések kerültek napirendre. Az Axios értesülése szerint Kushner az egyeztetésen azt kérte az ukrán féltől, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

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