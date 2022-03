Közel négymillióan hagyták el Ukrajnát

Meghaladta a 3,9 milliót az Ukrajnát elhagyó menekültek száma. Még mindig naponta ezrek érkeznek Magyarországra a háború elől. A határátkelőkön és a budapesti tranzitponton is nagy a forgalom, de minden segítséget megkapnak az érkezők. Közben egyre többen keresnek menedéket Ukrajna nyugati részén is, ahol egyelőre nincsenek harcok. A kárpátaljai települések szinte mind megteltek – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Folyamatosan érkeznek az ukrajnai belső menekültek a kárpátaljai kistelepülésre, Csapra. Napról napra többen vannak. Eddig csaknem 7000 emberről gondoskodtak a település magyar iskolájában.

„Átlagosan kétszáz menekült érkezik egy nap. Egy részük Magyarországra, egy részük pedig Szlovákiába megy tovább. Van olyan is, aki azonban itt marad. Róluk gondoskodik az intézmény tanári kara. Éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy ellássák őket” – jelentette Debreceni Mihály, a közmédia tudósítója Csapról.

Ungváron sem jobb a helyzet, itt már majdnem 250 ezer belső menekültet látnak el.

„Melitopolból érkeztünk a húgommal. Valamennyire nyugodt a város, de itt Kárpátalján sokkal biztonságosabb. Lehet, hogy az a sors vár rá, mint Mariupolra. De remélem, nem így lesz” – mondta egy fiatal nő.

Százával érkeznek a családok a beregsurányi segítségpontra. A karitatív szervezetek önkéntesei fogadják a bajbajutottakat, és minden szükséges segítséggel ellátják őket. A gyerekekkel külön is foglalkoznak.

Ez egy olyan pont, ahol egy kicsit ki tudnak engedni, a gyerekek is, tehát ezért nagyon fontos, hogy olyan programjaink vannak, amelyek a gyerekeket célozzák, hogy adjunk nekik olyan keretet, amiben egy kicsit talán ki tudnak szabadulni abból, amiből érkeznek – mondta Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoport vezetője.

A határ menti segítségpontokról pedig a budapesti tranzitpontra szállítják a menekülteket. A hatóságok mindenben segítik őket.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a készenléti rendőrség erői továbbra is segítséget nyújtanak az Ukrajnából vonattal érkező menekülteknek, ennek érdekében folyamatosan jelen vagyunk Budapesten, Kőbánya felső vasútállomáson” – tájékoztatott Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az Országos Rendőr-főkapitányság összesítése szerint csak hétfőn mintegy tízezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra. Közülük 1142-en kaptak ideiglenes tartózkodási igazolást, amely harminc napig érvényes. Nekik fel kell majd keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, és ott vehetik majd át a végleges okmányaikat.

Forrás: hirado.hu