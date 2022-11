Légicsapások érték Ukrajna több nagyvárosát

Az ellenséges orosz erők széleskörű légitámadást indítottak Ukrajna ellen november 15-én. Bár az ukrán légvédelem a legtöbb régióban megsemmisítette a rakétatámadásokat, több nagyvárosból is érkeztek hírek támadásokról. Rakétacsapás érte Kijevet, Lemberget, Vinnicját, Mikolajivot és Csernyihivet is.

A Lemberg Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője, Makszim Kozickij arról számolt be, hogy az ellenség eltalált egy kritikus energetikai infrastrukturális létesítményt a megyében. Lembergben gondok vannak az áramellátással, továbbá fennakadásokról számoltak be a mobilszolgáltatók is.

Vinnicja megye elleni légitámadásról számolt be Szerhij Borzov a megyei OVA vezetője.

Vlacseszlav Csausz, Csernyihiv megye vezetője arra figyelmeztette az embereket, hogy keressenek menedéket, és megnyugtatott mindenkit, hogy a légvédelmi erők nagy erőkkel dolgoznak a megyében.

„Semmi esetre se küldjenek fényképeket és videókat a légvédelmi erők munkájáról. A légitámadás jelenleg is tart. Maradjanak az óvóhelyeken vagy más biztonságos helyen” – írta a megyevezető.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be, hogy több rakétát is lelőtt a légvédelem, néhány rakéta azonban célba ért. A polgármester közlése szerint a belvárosban lévő Pecserszk kerületben két lakóépületet találtak el lövedékek. Hozzátette, hogy orvosok és mentők már a helyszínen vannak. Lehetséges áldozatokról még nincs hír.

A légiriadó jelenleg is tart.

