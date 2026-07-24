Lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban

A közép-ukrajnai Kropivnickijben egy iparvállalatot, az ország északi részén fekvő Csernyihivben egy üdülőt, valamint egy benzinkutat ért orosz dróncsapás péntekre virradóra – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az orosz csapatok július 24-ére virradóra dróncsapást mértek egy iparvállalatra a közép-ukrajnai Kropivnickijben – jelentette Andrij Rajkovics katonai kormányzó a Telegramon. A megyevezető arról is beszámolt, hogy a Nadlackij kistérség egyik településén az orosz légitámadás következtében megrongálódott egy családi ház, de senki sem sebesült meg.

Éjszaka újabb légitámadás érte Csernyihiv térségét, a csapások következtében egy gazdasági épületben, egy benzinkúton, valamint egy üdülő épületében keletkeztek károk – tette közzé az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebook-oldalán. Az eddigi adatok szerint senki sem sebesült meg a támadásban.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra 5 rakétát, valamint 180 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 4 rakétát és 160 drónt elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban. Kilenc helyszínen egy rakéta és 14 drón célba talált, 8 esetben padig roncsok lezuhanását jelentették. A közlemény kiadásának időpontjában az ország több megyéjében még tartott a légiriadó, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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