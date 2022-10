Limant újra elfoglalhatták az ukránok

Az Oroszország által pénteken annektált Donyeck megye székhelye ismét ukrán kézen van.

Az utóbbi órákban több orosz katonai kommentátor is olyan üzeneteket tett közzé Telegram-csatornáján, amelyek szerint az ukrán hadsereg vagy „már elfoglalta” vagy legalábbis behatolt Liman városába, a település az Oroszország által pénteken annektált Donyeck megye székhelye – tudósított a BBC.

Szerhij Cservatij, az ukrán hadsereg szóvivője előzőleg arról számolt be, hogy az ukrán erők bekerítették a stratégiai helyen fekvő várost, és a körbevett övezetben rekedt több ezer orosz katona is. Szerhij Hajdar luhanszki kormányzó pedig arról írt, hogy elvágták a városnál lévő orosz erők összes utánpótlási útvonalát is.

Az ukrán elnökség honlapjára feltett egyik videóban katonák ukrán zászlót tűznek ki egy épületre Liman külvárosában.

