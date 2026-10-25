Zelenszkij: civil halottjai és sérültjei is vannak az éjszakai orosz támadásoknak

Oroszország az elmúlt héten mintegy 1600 irányított légibombát, 48 különböző típusú – köztük ballisztikus – rakétát és csaknem 2300 csapásmérő drónt vetett be Ukrajna ellen – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A támadásoknak szinte mindennap vannak halálos áldozatai és sebesültjei.

Az elnök beszámolója szerint a Dnyipropetrovszk megyét ért esti orosz támadásokban négy ember meghalt, további 22-en megsebesültek, köztük egy 11 éves kislány. Vinnyicában egy orosz drón egy társasházat talált el, hat ember sérülését okozva.

Harkivban az orosz erők megtámadtak egy építőanyagokat árusító hipermarketet, majd ismétlő csapást mértek a helyszínre érkező mentő- és katasztrófavédelmi egységekre. A szolgálatok munkatársai is megsérültek a támadásban.

Az éjszakai támadások során hőerőművek, alállomások, szénbányák, gabonatárolók, bevásárlóközpontok és egy postai logisztikai terminál is találatot kapott.

Az elnök közlése szerint összesen kilenc ukrajnai megyében keletkeztek károk.

Zelenszkij szerint Oroszország így reagál a diplomáciai erőfeszítésekre és a nemzetközi elszigeteltségének enyhítésére. Az ukrán elnök hangsúlyozta: a tárgyalások folytatása mellett továbbra is fenn kell tartani Ukrajna védelmének támogatását.

Külön kiemelte a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták már jóváhagyott európai szállításainak feloldását, valamint az ukrán harci repülőerők további támogatását, amelyek fontos szerepet játszanak a sugárhajtású Sahed drónok elleni védekezésben. Hozzátette: a téli időszak előtt nyújtott minden védelmi támogatás emberéleteket menthet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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