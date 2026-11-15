Platform indult az ukrajnai kulturális örökség védelmére 

Ukrajna kulturális minisztériuma egy speciális online platformot indított el az ország épített örökségének és történelmi műemlékeinek megóvása érdekében: a Kultura zahiszto (A védelem kultúrája) nevű felület a fegyveres konfliktusok idején alkalmazandó nemzetközi egyezmények gyakorlati érvényesítését segíti. A kezdeményezés célja a háborús pusztítások szakszerű dokumentálása és a kulturális javak elleni bűncselekmények jogi felelősségre vonásának nemzetközi megalapozása.

A létrehozott digitális rendszer a kulturális javak védelméről szóló 1954-es hágai egyezmény és annak két kiegészítő jegyzőkönyve alapján működik. Az oldal átfogó adatbázist kínál a felhasználóknak, amely magában foglalja a nemzetközi és az ukrán jogi dokumentumokat, a gyakorlati útmutatókat, valamint a különböző elemző anyagokat.

A felületen részletes információk találhatók az orosz támadások következtében megsérült ukrajnai műemlékekről és a kulturális örökség elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásáról. A minisztérium reményei szerint a platform hatékony eszközt ad az állami és önkormányzati szervek, a fegyveres erők, az örökségvédelmi szakemberek, valamint a jogászok és a kutatók kezébe.

A hivatalos tájékoztatás kiemeli, hogy a kijevi vezetés eddig 46 ukrajnai helyszínt vetetett fel az UNESCO fokozottan védett kulturális javainak nemzetközi listájára. Az új online erőforrás interaktív térképen jeleníti meg ezeket az objektumokat, feltüntetve azok pontos elhelyezkedését és legfontosabb adatait. A rendszer emellett specifikus eszközöket biztosít a további nevezési dossziék összeállításához, valamint a második jegyzőkönyv szerinti eseti megfigyelő missziók igényléséhez. A felületen elérhetővé tették a hágai egyezmény alkalmazására vonatkozó nemzetközi irányelvek ukrán nyelvű fordításait is, megkönnyítve ezzel a hazai szakemberek mindennapi munkáját.

A portál tartalmát a jogi felelősségre vonás történeti fejlődését vizsgáló analitikus áttekintések és a hágai egyezmény ukrajnai végrehajtását értékelő cikkelyenkénti elemzések egészítik ki. Külön rovatok foglalkoznak a kulturális értékek védelméhez kapcsolódó nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal, valamint a polgári és katonai szervek ezen a területen történő együttműködésével.

A platform szakmai felügyeletét Lina Dorosenko látja el, aki az 1954-es egyezmény és jegyzőkönyvei ukrajnai végrehajtásáért felelős nemzeti koordinátorként tevékenykedik. A projekt a kulturális tárca, az azonos nevű civil szervezet, valamint a Vidrodzsennya jótékonysági alapítvány partnerségében valósult meg.

A kulturális javak fegyveres konfliktusok idején való védelméről szóló egyezményt 1954-ben fogadták el Hágában, válaszként a második világháború során tapasztalt addig soha nem látott mértékű kulturális pusztításra. Ez volt az első olyan átfogó nemzetközi szerződés, amely kizárólag a világ épített és ingó kulturális örökségének megóvására fókuszált. A dokumentum alapelve szerint a kulturális javak bármely népet érintő károsodása az egész emberiség kulturális örökségét csonkítja meg, függetlenül attól, hogy a műemlék mely állam területén található. Az egyezményt és annak kiegészítéseit a nemzetközi humanitárius jog egyik legfontosabb pilléreként tartják számon.

Az elmúlt évtizedek fegyveres konfliktusai egyértelművé tették, hogy az épített örökség gyakran válik szándékos katonai támadások célpontjává a pszichológiai hadviselés és az identitásrombolás részeként. A 2022-ben eszkalálódott orosz–ukrán háború során számos ukrajnai múzeum, templom, könyvtár és történelmi jelentőségű épület szenvedett súlyos vagy helyrehozhatatlan károkat.

A nemzetközi közösség és az UNESCO folyamatosan próbálja felmérni a veszteségeket, miközben a sérült műemlékek helyreállítása és a még épen maradt értékek evakuálása hatalmas logisztikai kihívást jelent. Az ukrán kormányzat most elindított digitális kezdeményezése egy modern válaszlépés a háborús pusztításra, amely a nemzetközi jog eszköztárával kísérli meg a nemzeti emlékezet fizikai hordozóinak megmentését.

Forrás: mult-kor.hu

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →