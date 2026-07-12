Katonai kézikönyvvel védik az ukrán kulturális örökséget

Az ukrán fegyveres erők egy új, átfogó kézikönyvet adtak ki a kulturális örökség fegyveres konfliktusok idején történő védelméről, számolt be róla a The Art Newspaper. A kiadvány a nemzetközi humanitárius jogot a frontvonalak valóságához igazítva segíti a katonákat a műkincsek megmentésében, rámutatva arra, hogy a modern hadviselésben a kulturális emlékezet is stratégiai célponttá vált.

A Na Zvjazku katonai szervezet honlapján június végén közzétett dokumentumot az ukrán hadsereg, valamint a Krím 2014-es orosz annektálása után Szevasztopolból Kijevbe költözött Regionális Emberi Jogi Központ szakértői közösen dolgozták ki. Denisz Grecsko, az Ukrán Nemzeti Régészeti Intézet kutatója és a hadsereg őrnagya, a kötet vezető szerzője szerint a cél az volt, hogy a fronton harcoló tisztek számára is egy gyorsan alkalmazható, gyakorlati útmutatót nyújtsanak, mivel a hosszas elméleti dokumentumok tanulmányozására harci körülmények között nincs idő. A kézikönyv a kulturális javak védelméről szóló 1954-es hágai egyezmény alapelveit ötvözi a háború specifikus tapasztalataival, kitérve az értékek azonosítására és a kimenekítés szakszerű előkészítésére.

Andrij Lucik és Jaroszlava Szemencova, a kiadvány társszerzői hangsúlyozták: az olyan nemzetközi szervezetek, mint az UNESCO, a NATO vagy az ICOM eddigi protokolljai ideális helyzeteket feltételeznek, amelyek a jelenlegi ukrajnai konfliktusban – elegendő idő, erőforrás és biztonságos kommunikáció hiányában – gyakran kivitelezhetetlenek.

A kézikönyv éppen ezért az ukrán valóságra épít, és illusztrációk segítségével igyekszik érzelmi kapcsolatot teremteni a katonák és a védendő örökség között. Az elemzők rámutattak, hogy a történelmi emlékezet ma már nem csupán járulékos vesztesége a háborúknak, hanem a morális nyomásgyakorlás és az információs hadviselés eszköze is, amelyet az ellenfél politikai célokra vagy az agresszió igazolására használhat fel.

A kulturális javak védelme az elméleten túl a gyakorlatban is megjelent. A hadsereg örökségvédelmi egysége eddig 58 kiemelt jelentőségű kulturális értéket látott el a hágai egyezmény 184 „Kék Pajzs” emblémájával, és részt vett 44 darab, 11-13. századi kun kőszobor kimenekítésében a konfliktuszónából a dnyiprói Dmitro Javornickij Nemzeti Történeti Múzeumba. Emellett a történelmi helyszínek digitális térképezését integrálták az ukrán fegyveres erők Delta elnevezésű helyzetfelismerő rendszerébe.

A pusztítás ugyanakkor folyamatos: az orosz invázió következtében országszerte sérülnek a műemlékek; június közepén csapások érték a kijevi Kijevo-Pecserszka Lavra UNESCO világörökségi helyszínt, a Miszteckij Arszenal múzeumi komplexumot, a Dovzsenko Filmstúdiót, valamint a Harkivi Művészeti Múzeumot is.

A fegyveres pusztítás mellett a kötet kitér az illegális műkincsrablásokra is, bemutatva például azokat az ókori kerámiákat, amelyeket orosz képviselők a megszállt Krím-félszigeten, Pantikapaion ősi városában folytatott illegális ásatások során tulajdonítottak el. Alekszandr Butyagin, a szentpétervári Állami Ermitázs régésze június végén jelentette be, hogy az orosz infrastruktúrát ért ukrán csapások miatt – amelyek gyakorlatilag blokád alá vették a félszigetet – a múzeum kénytelen felfüggeszteni ottani tevékenységét.

Az ukrán örökségvédelmi szakemberek szerint a katonák felkészítése a kulturális javak mentésére nem csupán a múlt fizikai megőrzését szolgálja, hanem elengedhetetlen a jövő generációival szembeni felelősségvállaláshoz és a háborús bűnösök jogi felelősségre vonásához is.

Forrás: mult-kor.hu

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