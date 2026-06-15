Orosz találat érte a Pecserszka lavra barlangkolostor Nagyboldogasszony székesegyházát

Tűz keletkezett június 15-re virradóra a kijevi Pecserszka Lavra területén található Uszpenszkij-székesegyházban a fővárost ért orosz támadás következtében. A lángok a templom tetőszerkezetén csaptak fel, és jelentős károkat okoztak az épületben.

A tüzet éjjel körülbelül két órakor jelentették. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko közölte, hogy a Pecserszka Lavra területén tűz ütött ki.

Később Timur Tkacsenko, a helyi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a tüzet egy orosz támadás következtében bekövetkezett közvetlen találat okozta.

A mentőegységek azonnal megkezdték a lángok megfékezését, valamint a károk felmérését. A tájékoztatás szerint a tűz nagymértékű volt, és a szentély területén található épületekben jelentős károk keletkeztek.

A Pecserszka Lavra ukrán ortodox egyházhoz tartozó részének vezetője, Avraamij püspök közölte, hogy sikerült megmenteni több régi ikont, valamint egyéb egyházi és történelmi értékű ereklyét. A tűz kitörése után azonnal megkezdték a kegytárgyak és értékek biztonságba helyezését.

A hatóságok jelenleg a károk felmérését, a következmények dokumentálását és az eset körülményeinek tisztázását végzik.

A június 15-i éjszakai támadás során az orosz erők nagyszabású kombinált csapást mértek Kijevre drónok és rakéták alkalmazásával. A fővárosi hatóságok szerint a támadás következtében négy ember meghalt, 25-en megsérültek, és a város több kerületében is károkat, illetve tüzeket jelentettek.

Nyitókép: DSZNSZ/Kijev

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