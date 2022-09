Putyin részleges mozgósítást rendelt el

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán részleges mozgósítást jelentett be Oroszországban, miután az ukrajnai háború közel hét hónapja zajlik.

Putyin ezt egy nappal azután jelentette be televíziós beszédben, hogy négy orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai régió népszavazást kezdeményezett az Oroszországhoz történő csatlakozásról.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy

Oroszország területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, és “ez nem blöff”.

Vlagyimir Putyin arról is beszélt, hogy a részleges mozgósítás szeptember 21-én kezdődik és csak a tartalékosokat, közülük is elsősorban a gyakorlattal rendelkezőket vonják be a sorkatonaságba. Az orosz elnök figyelmeztetett, hogy nem fog nukleáris zsarolásnak engedni. A Kreml rendeletben rögzítette a részleges mozgósítás tényét az Orosz Föderáció területén.

„Részleges mozgósításról van szó, vagyis csak a jelenleg tartalékos állományban lévő állampolgárokat vonják hadkötelezettség alá, mindenekelőtt pedig azokat, akik a fegyveres erőknél szolgáltak, és rendelkeznek bizonyos katonai szakterülettel és megfelelő tapasztalattal.” – hangsúlyozta az orosz elnök.

Putyin szerint a Nyugat el akarja pusztítani Oroszországot, ahogy a Szovjetuniót is megtörték.

Putyin úgy fogalmazott:

A Nyugat célja Oroszország meggyengítése, megosztása és elpusztítása.

Az elnök szerint nyugaton már egyenesen azt mondják, hogy 1991-ben meg tudták törni a Szovjetuniót, most pedig magának Oroszországnak is eljött az ideje, hogy sok, egymással harcoló régióra szakadjon. „Ennek a Nyugatnak az a célja, hogy meggyengítse, megossza és végső soron elpusztítsa országunkat” – mondta az államfő szerdai televíziós beszédében.

Háromszázezer tartalékost hív be az orosz hadsereg

A rendelkezésre álló orosz haderő mindössze 1 százalékát teszi ki az a 300 ezer tartalékos, akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai bejelentése alapján behívnak a részleges mozgósítás keretében – erről beszélt Szergej Sojgu védelmi miniszter.

A miniszter kifejtette, hogy a mintegy ezerkilométeres érintkezési vonalon, valamint a felszabadított területek ellenőrzéséhez részleges mozgósításra volt szükség.

Elmondása szerint Oroszország mozgósítási forrása körülbelül 25 millió ember. A miniszter hangsúlyozta: szó sincs hallgatók sorozásáról, vagy sorkötelesek különleges bevetésre küldéséről.

MTI