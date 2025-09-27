Szirszkij: az oroszoknak nincs erejük a támadáshoz Dnyipropetrovszkban

Oroszországnak Dnyipropetrovszk megyében nincs ereje és elegendő eszköze a támadáshoz, csapataik jelenléte a régióban pusztán deklaratív – jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparacsnoka még pénteken újságírók előtt.

Szirszkij szavai szerint a front novopavlivkai irányában – ahol a zaporizzsjai, donyecki és dnyipropetrovszki régiók közigazgatási határai találkoznak – az oroszok sok kisebb, folyamatos támadást indítanak és apró lépésekben próbálnak előrenyomulni a terület belsejébe csakis azért, hogy „beledöfhessék zászlójukat valamilyen épületbe”.

„A céljuk csak egy: jelenlétük deklarálása, a zászlójuk kitűzése egy település valamelyik épületére. A helyzet a térségben dinamikusan változik. A területek nagyok, a csapatok sűrűsége nem elegendő. Sem a mi oldalunkon, sem az övékén. Az oroszok többen vannak, de ahhoz, hogy bármiféle határozott offenzívát indítsanak, nincs elég erejük és eszközük”

– fogalmazott a főparancsnok.

Szavai szerint az oroszok a tengerészgyalogos egységeket Szumi megye felől csoportosították át a Novopavlivkai térségbe, hogy áttörjék az ukrán védelmet, és előretörjenek Zaporizzsja vagy Dnyipropetrovszk irányába. „Mindazonáltal az ukrán védelmi erők aktív műveleteinek köszönhetően ezek a próbálkozások meghiúsultak. Az orosz tengerészgyalogság egésze most a dobropilljai irányban akadt el a harcokban” – jelentette ki Szirszkij.

Közölte, hogy jelenleg az aktív front hossza csaknem 1250 kilométer, míg az orosz erők teljes létszáma körülbelül 712 ezer fő. „Egy év alatt ez a vonal körülbelül 200 kilométerrel nőtt. Emellett van még 2400 kilométer, ahol nincsenek harci cselekmények, de ott is fenn kell tartanunk csapatainkat” – tette hozzá. „Összességében a helyzetet a fronton ellenőrzésünk alatt tartjuk, az utóbbi időben bizonyos sikereket értünk el” – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy nem egészen két hónap alatt 85 fontos létesítményt találtak el orosz területen. „Ezek közül 33 katonai célpont volt: bázisok, raktárak, lőszerraktárak, repülőterek, valamint a földön álló repülőgépek. A további 52 pedig a hadiipari komplexum objektuma volt: fegyvereket, lőszert, harci egységeket, hajtóműveket, rakéta-üzemanyagot, drónokat előállító üzemek, azaz mindaz, amit naponta használnak ellenünk” – állította.

A főparancsnok azt mondta, hogy az ukrán erők mélységi csapásainak hatékonyságát nemcsak Ukrajnában ismerik el, hanem a partnerek is magasra értékelték. „Ez üzemanyagválságot okozott Oroszország területén, ami közvetlenül hat a logisztikára és a hadsereg ellátására. Az ellenség hadiipari kapacitásainak lehetőségei jelentősen csökkentek, és ezt látjuk a harctéren. Ez kényszerítette az orosz flottát, hogy visszahúzódjon a novorosszijszki bázisra, és csak rövid időre lépjen ki rakétatámadásokhoz, majd ismét visszatérjen a rejtekhelyére. Ez arra is kényszerítette az ellenséget, hogy a taktikai légierőt jelentős távolságra vonja vissza a frontvonaltól” – mondta.

A főparancsnok bejelentette, hogy az ukrán légierőben új haderőnem jön létre: a drónokkal támogatott légvédelem. Kifejtette, hogy elsősorban elfogó drónokat és külföldi gyártmányú eszközöket terveznek alkalmazni, amelyek a Sahíd típusú csapásmérő drónok ellen 70 százalékos vagy annál nagyobb hatékonysággal működnek. Hozzátette, hogy más egységeket is fejlesztenek, például növelik a harci helikopterek számát is, amelyek szintén nagy hatékonyságot mutatnak a drónok elleni harcban, továbbá folytatják az elektronikai hadviselési eszközök mennyiségének és minőségének növelését.

Forrás: hirado.hu