Szlovákia 16 Zuzana-2 tarackot szállít Ukrajnába

Szlovákiába utazott július 7-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Zuzana Čaputovával közösen tartott pozsonyi sajtótájékoztatón a szlovák köztársasági elnök bejelentette, hogy országa 16 önjáró löveget ad Ukrajnának.

A szlovák államfő továbbá beszámolt arról is, hogy Ukrajnával közösen beindítja a tarackgyártást.

„Azok közé az országok közé tartozunk, amelyek katonailag is segítették Ukrajnát. Légvédelmi eszközöket, harci repülőgépeket is szállítottunk. Ezen a területen az együttműködésünk fokozatosan kibővül. Sikerült szerződést kötnünk 16 Zuzana-2 tarack Ukrajnába szállításáról, ami a közeljövőben meg is történik. Továbbá közösen fejlesztünk ki új típusú tarackokat, megkezdődik a közös lőszergyártás, vállalkozásaink pedig aknamentesítik Ukrajna területét” – mondta Čaputová a sajtótájékoztatón.

A szlovák államfő szerint „az Európai Unió leendő tagjának tekinti Ukrajnát”.

Kárpátalja.ma/Ukrinform.ua

Nyitókép: korábbi felvétel. Forrás: twitter.com/JaroNad