Több mint 50 kárpátaljai óvóhely korszerűsítését támogatta Magyarország

A háború miatt Ukrajnában, csak a megfelelően felszerelt és elegendő férőhelyet biztosító óvóhelyekkel rendelkező oktatási intézmények kezdhették meg a tanítást jelenléti formában.

A kárpátaljai intézmények többsége eleget tudott tenni a hivatalos elvárásoknak, viszont az óvóhelyek többsége további korszerűsítést igényelt.

Augusztus folyamán a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány egy, az óvóhelyek állapotára vonatkozó felmérést végzett megyénk magyar tannyelvű intézményeiben. A felmérést követően létrehozták a „Magyar oktatási- nevelési intézmények menedékhelyeinek kialakítása Kárpátalján” elnevezésű programot. Ezt Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért felelős államtitkársága 350 millió forinttal támogatta.

A program keretében azon intézmények óvóhelyeinek felújítását támogatják, amelyek erre vonatkozó igénnyel fordultak az alapítványhoz. A munkálatok Kárpátalja több mint 50 intézményében szeptember közepén kezdődtek el.

A Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum több mint 220 négyzetméternyi alagsorában is megkezdték a felújítási munkálatokat. Itt egykor széntüzelésű kazánok működtek, ezért a falakat vastag koromréteg borította. Beregszászban, a 6. Sz. Horváth Anna Gimnáziumban valamelyest jobb volt a helyzet, hiszen az iskola alagsora már a II. világháború idején is óvóhelyként üzemelt. Így itt olyan biztonsági feltételnek is meg tudtak felelni, mint a vészkijáratok megléte.

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány programjának köszönhetően Kárpátalja számos oktatási intézménye jutott az óvóhelyek korszerűsítéséhez szükséges támogatáshoz.

Kárpátalja.ma/TV21 Ungvár