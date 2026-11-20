Újabb nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát november 19-én és 20-ára virradó éjszaka. Kijevben három híd és több kritikus infrastrukturális létesítmény rongálódott meg, a fővárosban halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A támadások következtében több nyugat-ukrajnai megyében, köztük Kárpátalján is rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Kijevet nappal és éjszaka is támadták

November 19-én napközben orosz dróntámadás érte az ukrán fővárost. A támadásban egy ember életét vesztette, legalább öten megsérültek. A lehulló dróntörmelékek több helyszínen okoztak károkat.

Az éjszaka folyamán Oroszország ismét nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen. A városvezetés tájékoztatása szerint három, a Dnyeper folyón átívelő híd is megrongálódott. A csapások következtében három ember meghalt, mintegy tizenöten megsérültek.

A támadások lakóépületeket és kritikus infrastrukturális létesítményeket is érintettek, több városrészben tűz keletkezett. A főváros egyes területein az áram-, a víz- és a távhőszolgáltatásban is fennakadások jelentkeztek. Több hídon korlátozták vagy lezárták a forgalmat.

Nyugat-Ukrajnában is károkat okoztak a támadások

Lembergben a dróntörmelékek két személygépkocsit rongáltak meg, egy kollégium épületében pedig betörtek az ablakok. Egy másik helyszínen rakétadarabot találtak a járdán. A megyeszékhely közelében fekvő Liszinicsi településen egy lakóház is megrongálódott. A közölt információk szerint személyi sérülés és tűzeset nem történt.

A támadások az energetikai infrastruktúrát is érintették. Lemberg megyében egy energetikai létesítményt ért találat, ami miatt rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Az Ukrenerho tájékoztatása szerint az energiarendszer helyzete rendkívül nehézzé vált, ezért a hálózat stabilizálása érdekében Lviv, Kárpátalja és Ivano-Frankivszk megyében is rendkívüli áramszüneteket kellett alkalmazni. A szakemberek dolgoznak a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán.

A Szumi megyét ért támadásokban egy idős férfi megsérült

Szumi megye 12 kistérségének 15 települését közel harminc alkalommal támadta az orosz hadsereg az elmúlt 24 órában. A Szumi Megyei Katonai Közigazgatás november 20-án reggeli tájékoztatása szerint egy dróncsapás következtében egy 82 éves férfi megsérült.

A támadások során lakóházak, gépkocsik és polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg vagy semmisültek meg.

Ukrán hírforrások szerint többek között Harkiv és Kirivohrád megyéket is támadás érte.

Nyitókép: tsn.ua/illusztráció

Felhasznált források: suspilne.media, kyivindependent.com, interfax.ua

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →