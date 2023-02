Újabb nagyértékű adománnyal segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Nagyértékű segélyszállítmányt indított útnak Beregszászba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat február 27-én. Erről a hivatalos oldalukon számoltak be.

A segély nagy teljesítményű áramfejlesztőket, ezer darab tartós élelmiszercsomagot, valamint higiénés termékeket tartalmaz.

A kamion indulásakor Győri-Dani Lajos ügyvezető-alelnök elmondta, az adományok egy részével a belső menekültek ellátását segítik, jelentősebb részben pedig a helyi magyar közösséget szeretnék erősíteni.

– Áramfejlesztők és fűtő eszközök is helyet kaptak a kamionon. Hasonló eszközöket az elmúlt hónapban már többször szállítottunk. Ezen felül több mint ezer élelmiszercsomag és higiénés termék is van a szállítmányban. A gépekkel elsősorban a kárpátaljai magyar iskolákat és óvodákat támogatjuk, és jut belőlük az ukrán oktatási intézményeknek is. Ezekkel az adományokkal nemcsak a háború okozta nehézségeket igyekszünk enyhíteni, de a kárpátaljai magyar közösséget is szeretnénk támogatni és megerősíteni.