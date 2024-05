Elektromos zárlat okozhatott tüzet a Técsői járásban

Kellemetlenül indult a hét a técsői járási Gányán (Hanicsi).

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szerint a Narodna utcán egy konyha gyulladt ki hajnalban.

Az ott élők hajnalban a konyhából terjedő olvadt szagra lettek figyelmesek. A lángokban a műanyag falburkolat olvadt le. Valószínűsítik, hogy egy elektromos hosszabbító zárlatolt be, amibe a hűtő és más készülék is be volt dugva.

A felnőttek azonnal kivitték a gyermekeket a házból, majd segítséget hívtak.

A nyolc négyzetméteren keletkezett lángok jelentős kárt okoztak a konyhában.

Kárpátalja.ma