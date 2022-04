Volodimir Klicsko Ukrajna testvérországának nevezte Németországot

Olaf Scholz kancellár mellett több német miniszter is fogadta Volodimir Klicskót szombaton Berlinben.

Bár az ukránok korábbi világbajnok ökölvívója nem tölt be politikai tisztséget (bátyja, Vitalij Klicsko Kijev polgármestere), berlini látogatása során fogadta őt Olaf Scholz kancellár, valamint Christian Lindner pénzügyminiszter, Robert Habeck gazdasági miniszter és Annalena Baerbock külügyminiszter is – számolt be a német n-tv.

Klicsko a Twitter-profilján köszönetet mondott minden németnek a szolidaritásért, és Németországot Ukrajna „testvérországának” nevezte.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Twitter/Visegrád 24