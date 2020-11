2021-es ukrán költségvetés: 1 billió 328 milliárd hrivnya kiadást terveznek

Második olvasatban nyújtják be a Legfelsőbb Tanácshoz a 2021-es állami költségvetés-tervezet.

Denisz Smihal miniszterelnök elmondása szerint a jövő évi büdzsé 1 billió 92 milliárd hrivnya bevétellel és 1 billió 328 milliárd hrivnya kiadással számol.

„Nagyon sokat dolgoztunk és tanácskoztunk együtt a képviselőkkel, szakértőkkel, figyelembe véve a javaslatok nagy részét, a kiadások prioritását, a költségvetés forrásának jelenlegi kapacitását és a nemzetgazdaság állapotát” – mondta Smihal.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint a tervezet kapcsán 2 451 javaslat érkezett be. Azt is közölte, hogy a költségvetéssel kapcsolatban az IMF-fel is konzultáltak. Elmondása szerint a jövő évi tervek „egybeesnek az alap becsléseivel, ami fontos volt ahhoz, hogy folytatódjon Ukrajna és az IMF közötti sikeres együttműködés”.

Marcsenko szerint megoldást találtak arra, hogy az állami deficitet a GDP 6%-ról 5,47% -ra csökkentsék.

„Az államkassza bevételei 21 milliárd hrivnyával nőttek, a kiadásokat 1 billió 328 milliárd hrivnyára tervezik. A teljes kiadási alap csökkenése 12,8 milliárd hrivnya. Ez lehetővé teszi a költségvetési hiány csökkentését 24 milliárd hrivnyával” – magyarázta a pénzügyminiszter.

Kárpátalja.ma