A cékla ára 39%-kal csökkent Ukrajnában

Jelentős árcsökkenést tapasztaltak a cékla piacán Ukrajnában: egy fővárosi piacon az elmúlt időszakban az árak közel 39,39%-kal estek vissza – számol be az agronews.ua.

A jelenlegi piaci adatok szerint a fiatal cékla ára már 18 hrivnyától indul kilogrammonként. A nagykereskedelmi átlagár körülbelül 20 hrivnya/kg, míg a legmagasabb ár eléri a 25 hrivnya/kg szintet.

Mi áll az árcsökkenés mögött?

A piaci szakértők szerint az árak csökkenésének fő oka az ukrán gazdaságokban zajló korai betakarítás aktív szakasza, amely jelentősen megnövelte a kínálatot a belföldi piacon. A nagyobb mennyiségű termék pedig lefelé nyomja az árakat.

Fokozódó kínálat a piacon

A szezonális termények esetében nem ritka az ilyen mértékű áringadozás, különösen a friss zöldségek esetében, ahol a betakarítási időszak rövid idő alatt jelentős kínálati hullámot idézhet elő.

A mostani tendencia alapján a következő hetekben a cékla ára továbbra is alacsony szinten stabilizálódhat, amennyiben a piacra kerülő mennyiség magas marad.

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