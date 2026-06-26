A málna ára 30%-kal csökkent Ukrajnában

Jelentős árcsökkenést tapasztaltak az ukrán gyümölcspiacon: a málna ára az elmúlt időszakban mintegy 30%-kal esett vissza – számol be az agronews.ua.

A fővárosi piacon jelenleg a málna ára 200 hrivnyától indul kilogrammonként. Az átlagár körülbelül 350 hrivnya/kg, míg a legmagasabb ár eléri a 400 hrivnya/kg szintet.

A piaci szakértők szerint az árak csökkenése a friss, új termésű málna kínálatának jelentős növekedésével magyarázható. Az ukrán termelők egyre nagyobb mennyiségben hozzák piacra a szezonális gyümölcsöt, ami lefelé nyomja az árakat.

A málna esetében az ilyen mértékű áringadozás nem ritka jelenség, mivel a friss termés megjelenése rövid idő alatt jelentős kínálati többletet okozhat a piacon.

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