Az euró gyengült a PrivatBankban

A PrivatBank friss adatai szerint június 25-én, csütörtökön az euró árfolyama csökkenést mutatott, míg az amerikai dollár jegyzése változatlan maradt.

A banknál a dollár árfolyama továbbra is 45,00 hrivnya szinten stagnál. Ezzel szemben az euró 15 kopijkával olcsóbb lett, így jelenleg 51,35 hrivnyába kerül.

Az eladási árfolyamok tekintetében az amerikai dollárt 44,40 hrivnyáért, az eurót pedig 50,35 hrivnyáért vásárolja vissza a bank.

A bankkártyás fizetések esetében a dollár árfolyama nem változott, továbbra is 45,05 hrivnya. Az euró viszont 27 kopijkával gyengült, így 51,28 hrivnyára csökkent.

A friss adatok alapján az euró enyhe gyengülése figyelhető meg a hrivnyával szemben, miközben a dollár árfolyama stabil maradt a vizsgált időszakban.

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