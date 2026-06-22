Az Európai Unió lett az ukrán gabona legfontosabb felvevőpiaca

Az Európai Unió vált az ukrán gabonaexport legnagyobb és legfontosabb piacává, megelőzve a korábbi vezető importőröket, Egyiptomot és Szaúd-Arábiát.

Erről Sztanyiszlav Sum, a Top Lead elemzővállalat vezérigazgatója beszélt a Grain Ukraine 2026 konferencián – számolt be az AgroNews.

A szakértő szerint néhány évvel ezelőtt még elsősorban a közel-keleti országok vásárolták az ukrán mezőgazdasági termékeket, az export iránya azonban az elmúlt időszakban jelentősen átalakult. Ennek eredményeként az Európai Unió mára Ukrajna meghatározó kereskedelmi partnerévé vált a gabonapiacon.

Az ukrán agrárexport húzóterméke továbbra is a kukorica. Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) előrejelzése szerint Ukrajna a 2026/2027-es gazdasági évben több mint 80 millió tonna gabonát termelhet.

Sztanyiszlav Sum hangsúlyozta, hogy Ukrajna erős pozícióval rendelkezik a nemzetközi gabonapiacon, amelyet hatékonyan kell kihasználnia. Mint fogalmazott, kevés olyan termék létezik, amely ilyen mennyiség mellett ekkora exportbevételt képes biztosítani az országnak.

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