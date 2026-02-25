Drágulnak a Vodafone tarifái

A tavasz kezdetével a Vodafone Ukraine több tarifacsomag árát is megemeli. A változások március 5-én lépnek életbe, az előfizetők pedig már most SMS-ben kapnak értesítést az új díjszabásról.

A szolgáltató hivatalos honlapján is közzétette az árváltozásokat, amelyek elsősorban a korábbi években bevezetett, úgynevezett archív tarifákat érintik. Az emelés a SuperNet és a Joice csomagcsaládokra vonatkozik. A díjak csomagtól függően 30–70 hrivnyával növekednek, miközben egyes esetekben a szolgáltatási tartalom is módosul.

A Vodafone korábbi árfelülvizsgálatakor több indokot is megneveyett: az áramárak emelkedését, a mobil tornyok tartalék energiaforrással való ellátásának szükségességét, valamint a hálózati berendezések javításának költségeit.

A feltöltőkártyás előfizetők számára az alábbi változások lépnek életbe:

Joice – 330 hrivnya/hó (korábban 260 hrivnya), az adatkeret 25 GB-ról 30 GB-ra nő.

Joice Max – 520 hrivnya, a mobilinternet mennyisége 17 GB-ra módosul.

Joice Pro – 400 hrivnya/4 hét (korábban 330 hrivnya).

Joice Start (Special) – 340 hrivnya.

SuperNet Pro – 400 hrivnya.

SuperNet Pro+ 2021 – 380 hrivnya, az adatkeret 40 GB-ra emelkedik.

SuperNet Start+ – 330 hrivnya.

Turbo – 340 hrivnya/4 hét.

SuperNet Unlim – 520 hrivnya.

Egyes SMS-értesítésekben ideiglenes, három hónapra szóló kedvezményről is szó esik. Például bizonyos csomagok esetében átmenetileg 330 hrivnya helyett 264 hrivnyát kell fizetni, azonban ez az akció 2026 májusáig érvényes, utána a teljes ár lép életbe.

A részletes feltételek és az egyes tarifák módosított szolgáltatási elemei a szolgáltató hivatalos honlapján érhetők el.

Kárpátalja.ma