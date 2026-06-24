Jelentősen drágult az új káposzta Ukrajnában

Az elmúlt napokban számottevően emelkedett az új termésű fejes káposzta ára az ukrán piacokon. A termelők jelenleg kilogrammonként 12–20 hrivnyáért kínálják a korai káposztát, ami átlagosan 52 százalékkal magasabb ár az előző hét végén tapasztaltnál.

Az EastFruit piaci elemzői szerint az áremelkedés fő oka a kínálat szezonális visszaesése. A gazdaságok többségében már befejeződött a korai fajták betakarítása, miközben a közép- és késői érésű káposzta még nem jelent meg nagyobb mennyiségben a piacon.

A termelők szerint jelenleg egy átmeneti időszakról van szó: a kínálat csökkent, ugyanakkor a kereslet továbbra is stabil maradt. Az elemzők rámutatnak, hogy a vásárlói igények nem mérséklődtek jelentősen, ami a korlátozott kínálattal együtt felfelé hajtja az árakat.

A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva az idei káposzta ára átlagosan 20 százalékkal magasabb Ukrajnában.

A piaci szereplők ugyanakkor arra számítanak, hogy a következő hetekben ismét csökkenhetnek az árak. Erre akkor kerülhet sor, amikor a termelők nagyobb mennyiségben kezdik meg a középérésű káposztafajták betakarítását és értékesítését.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →