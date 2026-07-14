Jelentősen emelkedett a repce világpiaci ára

Tovább emelkednek a repce világpiaci árai az Európát sújtó rendkívüli hőhullám, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt megdrágult kőolaj hatására. A piacot emellett az is támogatja, hogy a betakarítási időszakban a kínálat átmeneti szűkülésére számítanak – írja a Zernova Birzsa.

Az árak emelkedésének egyik fő mozgatórugója a kőolaj árának gyors növekedése volt. A szakértők szerint a további áralakulás nagymértékben attól függ, hogyan alakul a közel-keleti helyzet. A piac szempontjából meghatározó lesz az is, hogy Ukrajna, Kanada és Ausztrália képes lesz-e fenntartani exportvolumenét, miközben a belföldi feldolgozás várhatóan növekedni fog.

A legnagyobb repceexportőr továbbra is Ausztrália, amely a világpiaci kivitel közel 40 százalékát adja. Ukrajna 29,6 százalékos, Kanada pedig 16,2 százalékos részesedéssel követi.

Ukrajnában a tartós hőség felgyorsította a repce érését, ugyanakkor a hűvösebb időjárás és a helyenkénti csapadék kedvezően hatott a későbbi vetésekre, ami némileg lassította a betakarítás ütemét.

A hazai piacon a fekete-tengeri kikötőkbe történő szállítással számolt exportárak egy hét alatt tonnánként 15–20 dollárral emelkedtek, így jelenleg 560–575 dollár, illetve 26,5–27 ezer hrivnya között mozognak tonnánként.

A feldolgozóüzemek egyelőre 26–26,5 ezer hrivnyát fizetnek tonnánként – áfa nélkül, gyári kiszállítással –, ugyanakkor a piaci szereplők további áremelkedést sem tartanak kizártnak az exportőrökkel folytatott verseny miatt.

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