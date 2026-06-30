Hőség Európában és Ukrajnában: emelkednek a repceárak a nemzetközi piacon

Az európai és ukrajnai mezőgazdasági régiókat sújtó rendkívüli hőség, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek újabb lendületet adtak a globális repceárak emelkedésének – számol be a Grain Exchange.

Az Európai Unió több országában 35–42 °C közötti hőmérsékleteket mérnek, ami komoly kockázatot jelent a mezőgazdasági kultúrákra, különösen a repcére. Franciaországban, amely az EU legnagyobb repcetermelője, a hőstressz miatt a terméshozam csökkenése várható. Bár az unióban a repce vetésterülete 6,5–8%-kal nőtt, így elérte a mintegy 1,35 millió hektárt, a gyengébb hozamok miatt a teljes uniós termés 20,3 millió tonnára mérséklődhet az Expana elemzőintézet előrejelzése szerint.

Franciaországban a várható termés 4,2–4,5 millió tonna körül alakulhat, ami elmaradhat a korábbi várakozásoktól.

Ukrajnában szintén hőhullámra számítanak, 30–36 °C közötti nappali hőmérsékletekkel. A hét közepén várható csapadék ugyanakkor enyhítheti a növények hőterhelését. A hazai piacon a repce határidős exportárai a fekete-tengeri kikötőkbe szállítva 550–570 dollár/tonna szinten stabilizálódtak.

A feldolgozók jelenleg 25 500–26 500 hrivnya/tonna közötti felvásárlási árakat kínálnak (kb. 500–520 dollár/tonna áfa nélkül), azonban az elemzők további áremelkedést sem zárnak ki, mivel a szezon elején fokozódik a verseny az alapanyagért.

Korábban az ukrán régi termésű repce ára is emelkedett, elérve a 560–570 dollár/tonnás szintet CPT-port paritáson, a magas exportkereslet hatására.

A piaci szereplők szerint az árakat nemcsak az időjárási kockázatok, hanem a nemzetközi energiapiac ingadozásai és a közel-keleti, az Ormuz-i szoros térségében tapasztalható geopolitikai feszültségek is támogatják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →