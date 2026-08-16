Változékony idő várható Kárpátalján, zivatarok és lehűlés érkezik

Zivatarok és lehűlés várható a jövő hét elején Kárpátalján – tájékoztat a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ a hivatalos oldalán.

Augusztus 17-én, hétfőn a megye területén változóan felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A hegyvidéken reggel helyenként gyenge köd alakulhat ki.

A délnyugati szél 3–8 m/s erősségű lesz. Éjszaka 13–18, napközben 28–33 °C várható. A hegyekben éjszaka helyenként 10, nappal 20–25 °C-ig emelkedik a hőmérséklet.

Augusztus 18-án, kedden erősen felhős időre van kilátás. Időnként eső, helyenként jelentős mennyiségű csapadék és zivatar is kialakulhat. A hegyekben éjszaka és reggel ködre kell számítani.

A szél északnyugatira fordul, 5–10 m/s sebességgel fúj, zivatarok idején pedig 15–20 m/s-os széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet éjszaka 12–17, napközben 19–24 °C között alakul, a hegyekben ennél hűvösebb lesz.

Augusztus 19-én, szerdán változóan felhős idő várható. Éjszaka a hegyekben helyenként gyenge, rövid ideig tartó eső fordulhat elő, napközben azonban számottevő csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 8–13, napközben 21–26 °C között alakul. A hegyvidéken nappal helyenként mindössze 12–17 °C lesz.

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