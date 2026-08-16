Üvegampullába harapott egy kétéves kisfiú a Munkácsi járásban
Kétéves kisfiú harapott bele egy üvegampullába a Munkácsi járásban. A gyermek egy dexametazonos ampullát talált, majd leharapta annak felső részét, amely az ampulla felnyitásakor letörik.
A mentők kiérkezésekor nem lehetett tudni, hogy a kisfiú lenyelt-e üvegszilánkot. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek állapota a vizsgálatkor kielégítő volt.
A mentők a lehetséges sérülések miatt a kisfiút a megyei gyermekkórházba szállították további vizsgálatra és orvosi konzultációra.
Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gyógyszereket, ampullákat és más veszélyes tárgyakat gyermekektől elzárva kell tartani. Ha felmerül a gyanú, hogy a gyermek üveget vagy más éles tárgyat nyelt le, nem szabad hánytatni, hanem mielőbb orvosi segítséget kell kérni.