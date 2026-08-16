Vizes Eb: Kós Hubert aranyérmes 200 méteres vegyesúszásban

Kós Hubert országos csúccsal, címét megvédve aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka 1:54.24 perces idővel diadalmaskodott, ezzel zsinórban harmadszor nyerte meg a számot, valamint átadta a múltnak Cseh László 2009-es 1:55.18-as magyar rekordját.

A fináléban Kós két fő úszásneme, a pillangó és a hát után majd’ két másodperccel vezetett, s ugyan mellen az előnye nagy része eltűnt, annyi megmaradt belőle, hogy gyorson vissza tudta verni spanyol riválisa támadását.

Az Egyesül Államokban a legendás Bob Bowman irányítása alatt készülő 23 éves versenyző ezzel három arannyal, a magyar válogatott legeredményesebbjeként zárja a kontinensviadalt.

Fő számában minden idők második legjobb idejével, Európa-csúccsal győzött, és az első embere volt a hatalmas országos csúccsal aranyérmes 4×100 méteres gyorsváltónak.

Kós még a szombati középdöntőt követően azt mondta, könnyen elképzelhető, hogy hosszú ideig nem ússza majd nemzetközi versenyen ezt a számot, mivel az olimpiai programban – amely megegyezik a jövő évi budapesti világbajnokságéval – ütközik a 200 méter háttal.

„Totálisan kiúsztam magam. A végén nagyon kellett mennem, de összességében ez a tizenöt indulás, amit megcsináltam, nagyon brutális volt. Ezt ki kellett próbálnom ahhoz, hogy megtudjam, milyen. Tudod előre, hogy fájni fog, de azt nem, hogy mennyire. Nagyon örülök ennek a győzelemnek és Hugónak is, aki korábban nálunk készült”

– nyilatkozta a vegyes zónában Kós, aki ekkor a fáradtságtól még alig állt a lábán.

Eredmények:

férfi 200 m vegyes, Európa-bajnok:

KÓS Hubert 1:54.24 perc

2. Hugo Gonzalez De Oliveira (Spanyolország) 1:54.44

3. Mihail Scserbakov (Oroszország, semleges színekben) 1:56.16

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Magyar Úszó Szövetség – Magyar úszóválogatott

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