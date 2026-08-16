Több mint 7 kilogrammos mamutfogat talált egy férfi Lemberg megyében

Ritka leletre bukkant egy Lemberg megyei férfi a Dnyeszter egyik mellékfolyójában: egy 7,44 kilogrammos, 35 centiméter hosszú mamutfogat talált – adta hírül az UNIAN hírügynökség augusztus 16-án.

A kövületet Volodimir Proc, a Lembergi Nemzeti Egyetem egykori földrajz szakos hallgatója fedezte fel a Sztrij folyóban. A jelenleg határőrként dolgozó férfi, a leletet az egyetem Geomorfológiai és Paleogeográfiai Tanszékének adományozta, ahol oktatási célokra használják majd.

Az egyetem munkatársai szerint a fog jellegzetes, bordázott, lemezes felülete egyértelműen a mamutok fogazatára jellemző. Ukrajnában – különösen a Kárpátok környékén és a folyópartokon – időnként előkerülnek hasonló fosszíliák, amelyeket a víz mos ki a pleisztocén kori üledékekből.

A lelet pontos korát egyelőre nem sikerült meghatározni. Ehhez radiokarbonos vizsgálatra lenne szükség. Volodimir Proc becslése szerint a mamutfog 10 ezer és több százezer éves is lehet.

Olena Tomenyuk, az egyetem Geomorfológiai és Paleogeográfiai Tanszékének docense szerint a lelőhely alapján elképzelhető, hogy a fog a mamutok fiatalabb, későbbi formáihoz tartozik, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a folyó egy régebbi üledékrétegből mosta ki.

A kutató szerint a lelet egyik különlegessége a rendkívül jó állapotának megőrzése. A nedves környezet hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fog szinte teljesen épen fennmaradjon.

Kárpátalja.ma

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