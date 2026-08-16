Több száz tűzoltó oltja az erdőtüzet Belgiumban

Továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet Belgiumban, a belga egységek munkájához számos ország ajánlott fel segítséget, eddig legkevesebb háromezer hektár természetvédelmi terület égett le – tájékoztatott a Le Soir című, angol nyelvű belga hírportál vasárnap.

Belgium délkeleti országrészének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében péntek este csaptak fel a lángok.

A környékbeli lakosok mellett vasárnap több német településen élőt is felszólítottak arra, hogy készüljenek házaik esetleges elhagyására. A sürgősségi szolgálatok működésének elősegítése érdekében az érintett területen a közlekedés tilos. A régió lakosainak azt ajánlják, ne nyissanak ablakot és ne használjanak szellőztetőrendszereket. Arra kérték a lakókat, hogy füstszag miatt ne hívják a 112-es segélyhívó számot, hogy az szabad maradjon a valóban veszélyben lévők számára. Csak akkor kérjenek segítséget, ha lángot látnak.

Jelenleg nincs közvetlenül veszélyeztetett lakóépület, de a tűz közel van, a füst jelentős – közölte a belga katasztrófavédelmi szolgálat.

A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit evakuáltak. Waimes kistérség önkormányzata szombaton három község lakosait értesítette az evakuálási terveiről. A bejelentést követően, a tűz terjedése miatt mintegy 600 lakosnak kellett elhagynia otthonát. Az érintettek még nem térhettek vissza otthonaikba. Közülük mintegy negyvenen a közeli Malmedyben nyitott, fogadóközpontnak berendezett sportcsarnokban töltötték az éjszakát.

A belga katasztrófavédelmi szolgálat közölte: a tűzoltást erős és változó szél nehezíti, valamint a sűrűn benőtt terep, melyen a vízzel teli tűzoltóautók nehezen közlekednek. A belga hadsereg Panther típusú járműveket küldött a helyszínre, amelyek 10 500 liter vízkapacitással rendelkeznek, vízágyúik pedig akár 90 méterre is képesek elérni.

Elmondták: a belga tűzoltók vasárnap reggeltől jelentős légi támogatásra is számíthatnak, a környező országok tűzoltói mellett Svédország, Csehország és Hollandia tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Hollandia két Boeing CH-47 Chinook típusú katonai helikoptere érkezett a helyszínre, vízkapacitásuk ledobásonként hétezer liter – részletezték.

A belga királyi palota a közösségi oldalán közölte: Fülöp király köszönetét fejezte ki a mentőalakulatoknak, miután beszélt az erdőtűz által érintett régiók vezetőivel.

Fülöp „köszönetét fejezte ki a mentőszolgálatoknak, valamint mindazoknak, akik részt vesznek a tűz elleni harcban, beleértve a belga védelmi erőket, a régió gazdáit és a német tűzoltókat, akik erősítésként érkeztek” – írták.

Forrás: MTI

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