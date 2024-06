Kedvez az időjárás a növényi kórokozó gombák szaporodásának Kárpátalján

Az elmúlt napok csapadékos és meleg időjárása kedvező feltételeket teremt az ültetvényekben, veteményesekben, gyümölcsösökben és szőlőültetvényekben a kórokozók megtelepedésének és elszaporodásának.

Elsősorban az őszi és tavaszi gabonafélék megvastagodott veteményeiben vették észre a fertőzést a szakemberek.

Az Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat mezőgazdasági növények növény-egészségügyi állapotáról szóló jelentése szerint a lisztharmat Kárpátalján és Mikolajiv megyében a vetés akár 26%-át érinti.

A levélperzselés és egyéb gombás megbetegedések a növények 22%-át károsították.

A gyökérrothadás a növények 3-16%-át érintette főként Kárpátalján és Csernyihiv megyében.

Dnyipropetrovszk, Kijev, Lemberg, Odessza és Rivne megyében, valamint Kárpátalján a fuzáriózis a gabona 0,3-3%-át támadták meg. Odessza megyében az őszi búzát egy gombafaj támadta meg, a kalászok 1-3%-át érinti a betegség.

A kalász időben történő védelme kulcsfontosságú a jó minőségű és magas betakarítás eléréséhez. Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy néhány betegség a minőségre is hatással van, példáult a fuzáriózis nem azért veszélyes, mert igen sok esetben szemmel láthatóan elrothasztja a búzaszemeket, hanem azért, mert a sokszor még egészségesnek tűnő szemekbe is olyan méreganyagokat, toxinokat juttatnak a kórokozó gombák, amelyek melegvérűekre, így az emberre is rendkívül mérgezőek.

