Magyarország jelentős mennyiségű áramimporttal segíti Ukrajnát

Az elmúlt napokban történelmi csúcsra ugrott Magyarország nettó áramexportja Ukrajna felé az orosz támadások miatt.

A portfolio.hu közleménye szerint az ukrán energiatermelés jelentős részét importból kénytelen fedezni az ország, mivel a nyári melegben megemelkedett a villamosenergia iránti igény is. Emiatt júniusban az Ukrajnával szomszédos országok áramot exportáltak keleti szomszédjukba, s közülük is Magyarország exportja emelkedik ki. Azonban még a felpörgetett uniós áramimport sem elég ahhoz, el lehessen kerülni a naponta több órás áramszüneteket, amelyet országszerte tapasztalnak az emberek.

Magyarország jelentős segítségnyújtása azért lehetséges, mert az összekapcsolt európai árampiac részesei, és mindez hasznára válik a magyarországi naperőmű tulajdonosok egy kis részének is, akik a nagykereskedelmi piacon értékesítik a villamos energiát.

Az ukrán villamosenergia rendszerüzemeltető Ukrenergo június végén azt jelezte, hogy több mint 9 gigawatt energiatermelési kapacitás esett ki az orosz támadások miatt, ami óriási számot jelent, megközelíti a teljes magyarországi beépített villamosenergia termelési kapacitást.

A portfolio.hu szerint a kieső áramtermelő kapacitásokból (kínálati oldal) adódó problémákat fokozza, hogy közben az áramkereslet is megugrott a nyári melegben, mivel az ország számos térségében 35-38 fokos hőség tombol. Pontosabban akkor ugrik meg a kereslet, amikor éppen van áram, ugyanis az ország jelentős részén, beleértve Kijevet is, továbbra is rendszeresek a sokórás, akár napi 10-12 órás tervezett áramszünetek. Ennek oka az, hogy még a felpörgetett áramimport mellett sem képes ellátni az igényeket a rendszerüzemeltető.

Az elmúlt napokban az Ukrenergo napi 35 ezer MWh körüli villamosenergiát importált a szomszédos országok felől, a csúcs június végén 35600 MWh felett volt kicsivel (óránként átlagosan közel 1500 MWh). Az energetikai kutatásokra fókuszáló kijevi Dixi Group kutatóintézet kimutatása szerint májusról júniusra több, mint duplájára, 850 ezer MWh fölé ugrott Ukrajna áramimportja, ami 6%-kal meghaladta a teljes 2023-as importot – jegyezte meg a Reuters. A Dixi Group adatai szerint júniusban Magyarországról importálta messze a legtöbb villamosenergiát Ukrajna, és így a magyar részarány 42%-ot tett ki.

A szlovák és román importsúly 17-17%, a lengyel 16%, a moldáv 8% volt a hatodik hónapban.

A súlyos ukrán árampiaci helyzet, a termelési kapacitások drasztikus visszaesése és a nyári hőségben a kereslet megugrása miatt az ukrán energiaügyi miniszterhelyettes a minap azt nyilatkozta a hírügynökség tudósítása szerint, hogy Ukrajna tárgyalásokat folytat a szomszédos országokkal arról, hogy tovább növelnék az ukrán áramimportot a jelenleg megállapodott mértékről (1,7 GW), hiszen azt szinte teljesen kimerítik már.

