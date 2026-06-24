Továbbra is stabilak az üzemanyagárak Ukrajnában

Június 24-én az ukrajnai üzemanyagpiacon összességében nem történt jelentős változás, ugyanakkor néhány töltőállomás-hálózat módosította árait. A benzin és az autógáz ára többnyire változatlan maradt, míg egyes helyeken a dízel üzemanyag olcsóbb lett.

A vezető üzemanyag-forgalmazók közül az OKKO és a WOG továbbra is azonos árszinten értékesíti termékeit. Az A–95-ös benzin literenkénti ára mindkét hálózatnál 78,90 hrivnya, a prémium kategóriás üzemanyagokért pedig 81,90–88,90 hrivnyát kell fizetni. A dízel ára szintén nem változott.

A SOCAR hálózatnál ugyanakkor egy hrivnyával csökkent a dízel üzemanyag ára. A hagyományos dízel literje így 82,90 hrivnyába, míg a prémium változat 85,90 hrivnyába kerül. A benzin és az autógáz ára ezen a kúthálózaton változatlan maradt.

A legalacsonyabb árakat továbbra is az Ukrnafta kínálja a nagyobb piaci szereplők közül.

Az A–95-ös benzin literje 73,90 hrivnyába kerül, míg az autógázért 40,40 hrivnyát kérnek literenként. A vállalatnál a dízel üzemanyag ára 76,90 hrivnyától indul.

A piaci szereplők szerint az üzemanyagárak jelenleg kiegyensúlyozottak, és rövid távon sem várható jelentős áringadozás, amennyiben a nemzetközi olajpiacon nem következnek be számottevő változások.

Kárpátalja.ma/RBK–Ukrajina

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →