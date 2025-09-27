Beszélgetni Istennel

„Mózes így szólt az Úrhoz: »Uram, soha nem voltam beszédes, sem régen, sem azóta, hogy szolgádhoz szóltál. Nehezen beszélek, akadozik a nyelvem.«” (Kivonulás 4:10)

Istennel beszélni ijesztő lehet. Még inkább félelmetes vele beszélgetni. Nem csoda, hogy Mózes, amikor közeledett Istenhez, szinte idegösszeomlást kapott. Dadogott, kifogásokat keresett. Azt mondta: nem tudok jól beszélni, két értelmes mondatot sem tudok kimondani anélkül, hogy meg ne akadnék.

Sokan vagyunk ezzel így. Néhány kereszténynek könnyebb beszélni Istenhez, mint valóban beszélgetni vele. Pedig az imádság nem más, mint kapcsolatápolás a világmindenség Urával. Egy bensőséges beszélgetés: ahol megosztjuk vele a reményeinket, álmainkat, érzéseinket — és meghallgatjuk, amit ő szeretne elmondani nekünk.

Az, hogy egyáltalán beszélhetünk Istennel, önmagában is elképesztő.

Ha benned már ott van a vágy, hogy szólj hozzá, akkor jó úton jársz. Ha figyelsz erre a vágyra, imádságod egy életen át tartó beszélgetéssé válhat Megváltóddal és Uraddal.

Istennel beszélni nemcsak kérés vagy válaszkeresés. Nem csupán arról szól, hogy dolgokat kérünk. Az ima valójában hallgatás is — ráhangolódás az Úr hangjára.

Ahogy egy baráti beszélgetésben is megosztjuk a gondolatainkat, majd odafigyelünk a másikra, ugyanígy van ez Istennel is. Dicsőítés és közbenjárás közben merjünk hosszú szüneteket tartani. Csak hallgassunk. Figyeljünk, milyen igéket, gondolatokat helyez el a szívünkben. Irányítsuk rá a „szívünk fülét”, tegyük félre a zavaró tényezőket, és csendesítsük le a kósza gondolatokat.

Ez a hallgatás. Ez az igazi beszélgetés az Úrral.

Dicsérlek Téged, Uram, mert valódi, kétirányú kapcsolatot szeretnél velem. Bocsásd meg, amikor csak beszélek, de nem hallgatok. Taníts meg figyelni Rád. Legyen az imádságom valódi beszélgetés Veled. Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com