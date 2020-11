Bízzatok! – A Generális Konvent elnökségének körlevele

„Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által.” A Generális Konvent elnökségének körlevele.

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” – Az Úr Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal bátorította tanítványait, amikor reménytelenül küzdöttek a természet erőivel (Mt 14,27). Ma, amikor az egész Kárpát-medencében a koronavírus-járvány második hullámát tapasztaljuk, és egyre többen vannak körülöttünk, gyülekezeteink körében is, akik megbetegedtek és a fertőzés súlyos következményeivel küzdenek, számunkra is csak az adhat bátorítást, ha megerősödünk hitünkben: Mennyei Atyánk a legnagyobb megpróbáltatások között is velünk van Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Mi, a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai ebben a hitben buzdítjuk gyülekezeteinket, hogy ne szűnjenek meg könyörögni Istenhez a járvány elmúlásáért az egész világon. Imádkozzunk mindazok gyógyulásáért, akik a betegséggel küzdenek és vigasztaljuk gyászoló testvéreinket. Hordozzuk imádságban a gyógyítás és ápolás szolgálatát végzőket és felelős döntéshozóinkat. Kitartóan végezzük a szeretet cselekedeteit mindenütt, ahol embertársaink szükséget szenvednek. Adja meg számunkra a Mindenható Isten, hogy a súlyos próbatételek között se veszítsük el hitünket és reménységünket és, hogy hamarosan ismét együtt adhassunk hálát neki gyülekezeteink, Magyar Református Egyházunk és az egyetemes Egyház élő közösségében.

2020. november 4.

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor főgondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Dr. Dézsi Zoltán főgondnok

Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok

Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János világi főjegyző

Tiszántúli Református Egyházkerület

Forrás: reformatus.hu