Fogadd el a változást

„Erre ismét hangosan sírni kezdtek. Orpá megcsókolta anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá.” (Rúth 1:14, RUF)

Amikor a kijelző megint elsötétült, már tudtam: a telefonom lassan, de biztosan eltűnik a technológiai szakadékban. Újat kellett vennem.

Csakhogy épp túl voltam egy szakításon, és elképzelhetetlennek tűnt megválni attól a készüléktől, amelyben ott lapultak a közös fotók, üzenetek és a kapcsolatom emlékei. Az a telefon nem csupán a múltat őrizte – hanem azt a jövőt is, amit valaha együtt terveztem. Elengedni olyan lett volna, mintha egyszerre búcsúznék el mindkettőtől.

Az új telefonom szép volt. De… más. És én nem éreztem magam késznek arra, hogy továbblépjek a „más” felé – sem technológiailag, sem érzelmileg. A „más” változást jelentett, én pedig nem szeretem a változást.

Amikor az életben veszteségek és változások időszakán megyünk keresztül, teljesen természetes, hogy kapaszkodunk abba, ami ismerős. Talán ezért is érint meg annyira Ruth bibliai története.

Ruth élete egyik pillanatról a másikra fordult fel: férje hirtelen meghalt, és ő gyermektelen özvegyként maradt hátra – távol attól az élettől, amit elképzelt magának. Anyósa, Naomi arra biztatta, térjen vissza a szüleihez, Ruth pedig egy válaszút elé került. Döntést kellett hoznia: ragaszkodik a múltja biztonságos, ismerős helyeihez, vagy kapaszkodik a reménybe, és elindul egy ismeretlen jövő felé.

Ha elhagyja a szülővárosát, azzal ott kell hagynia azokat az álmokat és elképzeléseket is, hogy milyen élete lehetett volna ott. Ha viszont Naomival tart Betlehembe, az egy teljesen új életet jelent: egy idegen földön, egy olyan Isten nyomában, akiben még csak tanult bízni. Ruth mégis döntött: „Erre újra hangosan sírni kezdtek. Orpá megcsókolta anyósát, Ruth azonban ragaszkodott hozzá” (Ruth 1:14).

Ruth nem választotta azt, ami könnyű vagy kényelmes. Inkább anyósába kapaszkodott, és belépett egy bizonytalan jövőbe. Óriási változás volt ez – és bátorság kellett hozzá.

A körülményei ellenére Ruth gyönyörűen példázza a Róma 12:9 üzenetét, amely arra emlékeztet bennünket, hogy „ragaszkodjunk a jóhoz” (NIV). Ruth a hitbe kapaszkodott, teljes bizalommal rábízva a következő fejezetet Istenre. A kedvességbe kapaszkodott, jó cselekedetekben gazdag maradva akkor is, amikor szinte semmije sem volt. A hűségbe kapaszkodott, még azután is, hogy elveszítette a férjét.

Ruthhoz hasonlóan mi is gyakran kerülünk válaszutakhoz. Néha egy kapcsolat vége, egy munkahely elvesztése, egy álom összeomlása, vagy egyszerűen egy új életszakasz hozza el azt a pontot, amikor az élet már nem úgy néz ki, ahogyan elképzeltük. Ilyenkor dönthetünk úgy, hogy kapaszkodunk abba, ami kényelmes… vagy úgy is, hogy a jóba kapaszkodunk, elfogadjuk a változást, és a történetünk folytatását Istenre bízzuk.

A változás általában nem egyik pillanatról a másikra történik. Sokszor apró, bizonytalan lépésekben érkezik – mint amikor végül elengedünk egy régi telefont. De lehet bátorságunk, ha egy döntésen keresztül, lépésről lépésre Istenben bízunk.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com