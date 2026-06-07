Gyermekcsoport alatt szakadt le egy fahíd Csernyivci megyében

Súlyos baleset történt szombaton a Csernyivci megyei Vizsenka településen, ahol egy kiránduló gyermekcsoport alatt leszakadt egy folyó felett átívelő fahíd. A szerencsétlenség következtében több fiatalkorú megsérült, őket kórházba szállították.

A hatóságok tájékoztatása szerint a gyermekek közös kiránduláson vettek részt, amikor egyszerre léptek a hídra. A szerkezet azonban nem bírta el a terhelést, és váratlanul összeomlott.

A helyszínre riasztott mentőegységek a sérülteket ellátták, majd egészségügyi intézménybe szállították. A sérülések pontos jellegéről és a gyermekek állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

Az eset kapcsán a katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a biztonsági előírások betartásának fontosságára. Kiemelték, hogy kirándulások és szabadtéri programok során különös figyelmet kell fordítani a hidak, kilátók és egyéb létesítmények terhelhetőségére, valamint a figyelmeztető jelzések és korlátozások betartására.

A szakemberek arra kérik a szülőket és a csoportvezetőket, hogy folyamatosan hívják fel a gyermekek figyelmét a biztonságos viselkedés szabályaira, hiszen egyetlen meggondolatlan pillanat is súlyos következményekkel járhat.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, valamint azt, hogy a híd műszaki állapota megfelelt-e az előírásoknak.

Kárpátalja.ma

Forrás: TrueUA

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