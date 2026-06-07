Nem süllyedsz el – csak kapaszkodj Isten ígéreteibe

„Vegyétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy amikor eljön a gonosz nap, ellenállhassatok, és miután mindent megtettetek, megállhassatok. Álljatok meg tehát…” (Efézus 6:13–14)

Nemrég a családommal egy víziparkban ünnepeltük a férjem születésnapját. Hosszas tiltakozás után végül én is felültem egy vízicsúszdára. Már önmagában ez sem volt túl megnyugtató élmény számomra, de a helyzetet tovább nehezítette egy apró részlet:

nem tudok úszni.

Amikor leértem a csúszdáról, arra számítottam, hogy egy sekély vízbe érkezem, és minden rendben lesz. Ehelyett hirtelen a víz alatt találtam magam. Pánikba estem. Kapálóztam a karjaimmal és a lábaimmal, kétségbeesetten próbálva felszínen maradni.

Ennyi volt. Így fog véget érni.

A víz alatt meghallottam az úszómester sípját. Egy pillanattal később egy kar nyúlt felém, és kihúzott a vízből. Lihegve próbáltam magamhoz térni, miközben hálálkodtam a megmentőmnek.

Ő azonban kissé furcsán nézett rám.

– Mindössze annyit kellett volna tenned, hogy felállsz – mondta.

Majd a medence oldalára mutatott, ahol ez állt:

„90 cm mély.”

Éppen megfulladni készültem kevesebb mint egy méter mély vízben.

És nem ilyen az élet is olykor?

Néha úgy érezzük, hogy elsodor bennünket a teendők végtelen sora. Kimerítenek a családi nehézségek, a félreértések, a váratlan konfliktusok, az anyagi gondok vagy egyszerűen a mindennapok terhei. Olykor még azt sem tudjuk pontosan megfogalmazni, miért érezzük magunkat ennyire túlterheltnek.

Csak azt tudjuk, hogy fuldoklunk.

Úgy érezzük, nem bírjuk tovább.

Pedig mindeközben van egy Megmentőnk, aki ott áll mellettünk.

Talán ma neked is ezt mondja az Úr:

„Már mindent megadtam neked, amire szükséged van. Kapaszkodj az ígéreteimbe.”

Az Efézus 6:13–14 arra bátorít bennünket, hogy amikor nehézségek vesznek körül, ne adjuk fel, hanem Isten erejére támaszkodva maradjunk szilárdak. Miután megtettünk mindent, amit tudtunk, továbbra is kapaszkodjunk az Ő ígéreteibe.

Ma emlékeztesd magad ezekre az igazságokra:

Bármennyire alkalmatlannak érzed magad, Isten felkészített arra, ami előtted áll.

Bármilyen gyorsan csúszol is lefelé az élet lejtőjén, nem kell kétségbeesned.

Bármilyen mélynek tűnnek is a hullámok, Isten nem engedi, hogy elsüllyedj.

Barátom, Isten mindent megadott nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy helytálljunk az ellenség támadásaival szemben.

A mi részünk gyakran egyszerűbb, mint gondolnánk:

Kapaszkodjunk az Ő Igéjébe és az Ő ígéreteibe.

Kapaszkodjunk abba az ígéretbe, hogy Krisztus által „mindenben diadalmaskodunk” (Róma 8:37).

Kapaszkodjunk Jézus szavába, aki azt mondta: „Bízzatok: én legyőztem a világot” (János 16:33).

Kapaszkodjunk abba az igazságba, hogy Isten harcol értünk, és győzelmet ad népének (5Mózes 20:4).

Mondjuk ki hitben, és őrizzük a szívünkben:

Amikor már mindent megtettél, amit tudtál, kapaszkodj az Ő ígéreteibe, és bízd rá a többit.

Mert az a kéz, amely megalkotott, ma is elég erős ahhoz, hogy megtartson.

Ő hordoz.

Ő vezet.

Ő nem enged elsüllyedni.

Forrás: Virtuális Kávézó Nőknek

(Nyitókép: Naomi Eleonora)

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