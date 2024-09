Vasárnapi üzenet

„Aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.”

Krisztusban Kedves Testvérek!

Ma a tekintetünket a templom közepén elhelyezett, feldíszített Szent Kereszt felé fordítjuk, ugyanis keresztfelmagasztalás ünnepének nyolcadában az egyház fizikailag és lélekben is azt kéri tőlünk, nézzünk Krisztus Urunk keresztjére. Milyen különleges így látni, ikon formában a keresztre feszítettet. Jézus nem élettelenül, elernyedve, erejétől és méltóságától megfosztva függ a kereszten. Ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy szinte lebeg, keresztre feszítve is át akarja ölelni a világot. Jézus a kereszthalálával, önfeláldozásával nem lett kevesebb, sőt, kiáradt a szeretet kegyelme az egész világra.

Az egyik egyházatya úgy beszélt Krisztusról, mint egy értékes balzsammal teli cserépedényről. És amikor ezt az edényt eltörték, ami benne volt, kiáradt az emberiségre, mindannyiunkat megkenve örök élettel.

Életet adni azt jelenti, hogy újraélesztünk valakit. Itt feltárul az emberi lét titka Istenben. Aki életét adja, az nem veszít el semmit, mert az Isten újra és újra feltölti. Jézus Krisztus, miután életét adta a kereszten, feltámadt a halálból. Az élet nem lett kevesebb benne, ellenkezőleg – örök életet ad mindenkinek, aki hisz benne.

Jézus Krisztus mindannyiunkat erre a kereszthordozásra hív. Vedd föl a kereszted, és kövess engem! Ez a kereszt lehet az az eszköz, amely neked is igazi életet adhat. Amelyen áldozatot kell hozni másokért, életet adva másoknak. Ez egy élet munkája, megtanulni túllépni a saját önzőségemen, amely meg akarja menteni a saját életét. Jézus azt kéri, lépjek túl saját magamon, a hit és az evangélium szellemében tanuljak meg másokért élni. Ez nem könnyű, maga a kereszt. Nem áldozatot akar csinálni belőlünk az Isten, a legnagyobb áldozatot ő már meghozta. Ő életet akar adni nekünk, azt az életet, amelynek ő maga a forrása, aki életét adta a világ üdvösségért, hogy megmentse azt. Ez lehetetlen a szeretet nagy tettei nélkül, amely élet tud adni másoknak is. Ha valakiről gondoskodom, adok neki rendszeresen egy tál ételt, elbeszélgetek vele, meghallgatom. Nem a saját fájdalmamat, sérelmeimet, aggódásaimat helyezem előtérbe, hanem másokra figyelek. Ez menti meg az én életemet is!

Szkoropádszky Péter

palágykomoróci, téglás-szürtei, kisszelmenci

görögkatolikus áldozópap

Forrás: karpataljalap.net