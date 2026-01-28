Beregszászi Városi Tanács: döntöttek az anyagi támogatásokról

Ma megtartotta idei első ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága, ahol a közösség mindennapi életét és fejlődését érintő fontos kérdések kerültek napirendre.

Erről a Beregszászi Városi Tanács számolt be hivatalos oldalán.

A bizottság jóváhagyta a Beregszászi kistérség 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint döntött a lakosság szociális védelmét célzó programok keretében nyújtott támogatásokról:

24 rászoruló állampolgár összesen 91 ezer hrivnya értékben kapott egyszeri anyagi segítséget;

153 kedvezményezett esetében a gyógyszerek árának 50%-át kompenzálták, összesen 174,9 ezer hrivnyában.

Az „Ukrajna védői és családtagjaik támogatása” program keretében 43 ezer hrivnya egyszeri támogatást ítéltek meg a háborús cselekmények során érintett személyeknek és családtagjaiknak.

A bizottság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek védelmére is: döntöttek nevelőcsalád létrehozásáról, a családi típusú gyermekotthon gondozásából való kikerülésről, valamint további gyermekvédelmi ügyekről.

